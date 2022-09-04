​Мостовой: «Дзюба молча вышел из чата – и всё»

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой высказался об уходе из команды Артёма Дзюбы. Как известно, форвард ушёл из питерского клуба по завершению прошлого сезона в связи с истечением срока контракта.

По словам Мостового, после последней игры сезона он вместе с Дзюбой летел в Москву, но Артём ничего не говорил об уходе.

«А на следующий день вижу новость об уходе - ничего себе», - вспомнил Мостовой в интервью для «Спорт-Экспресса».

Мостовой сообщил, что Дзюба никак не прощался с футболистами «Зенита» в командном чате.

«Молча вышел из чата - и всё», - сказал футболист.

В настоящий момент Артём Дзюба играет в Турции – форвард подписал контракт с клубом «Адана Демирспор».