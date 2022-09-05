Уткин - о голе Ловрена: «Гол осьминога в панике»

Известный журналист Василий Уткин, комментируя увиденное в матче «Спартак» - «Зенит», предложил наказать питерцев за малое количество голов при тотальном преимуществе. В продолжении реплики Уткин высказался о голе Деяна Ловрена, за счёт которого «сине-бело-голубые» сравняли счёт в начале второго тайма.

«Я говорю о лидере чемпионата России. Почему при таком тотальном преимуществе над соперником на его поле первый гол рождается из-за недоразумения? Да, случайностей в футболе не бывает, Ловрену нужно было там оказаться и сообразить. Но у «Зенита» были же роскошные моменты. Но они ждали гола осьминога в панике. Это даже невозможно описать», - сказал Уткин на видео, которое вышло на его канале в YouTube.

«Зенит» добился волевой победы над «Спартаком» на выезде со счётом 2:1.