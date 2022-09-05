Лепёхин: «Зенит» мог выиграть крупнее, создал уйму моментов»

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне. Встреча завершилась победой «Зенита», которая оказалась волевой - счет в первом тайме открыли как раз что москвичи усилиями Александра Соболева.

Своим мнением об игре поделился Константин Лепехин - бывший защитник питерского клуба. Он считает результат игры абсолютно закономерным.

- Я ожидал, что будет более напряженная игра, но счет мог быть более крупным: «Зенит» создал уйму моментов в этой встрече, и можно было забивать, - цитирует Лепёхина Rusfootball.info.

В девятом туре РПЛ «Спартак» сыграет в гостях с «Ростовом».