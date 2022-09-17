Барриос: «Показали хорошую командную игру»

В десятом туре российской Премьер-лиги питерский «Зенит» обыграл со счетом 2:0 московское «Динамо», забив сопернику два безответных мяча. «Зенит» по-прежнему лидирует в чемпионате России, не потерпев ни одного поражения. События игры прокомментировал колумбийский полузащитник клуба Вилмар Барриос.

- Очень рад тому, что мы выиграли и сумели немного оторваться от преследователей. Сегодня мы показали хорошую командную игру, и в защите, и в атаке. Думаю, от матча к матчу «Зенит» смотрится все лучше, и это замечательно, - цитирует слова футболиста официальный сайт клуба.

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Зенит» сразится с другим не проигрывавшим клубом - «Ростовом».