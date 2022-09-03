Гаджиев поделился прогнозом на матч «Зенита» со «Спартаком»

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги станет поединок между «Спартаком» и «Зенитом», который состоится в воскресенье, 4 сентября, в Москве. Своим прогнозом на игру поделился известный российский специалист Гаджи Гаджиев. Он считает, что в этом году «Спартак» сможет дать достойный бой гегемону российского футбола

- Безусловно, «Спартак» сможет что-то противопоставить «Зениту». Тем более команда играет дома. «Спартак», в отличии от нескольких предшествующих лет, ровно проводит сезон. «Зенит» — испытание на уровень, - цитирует Гаджиева «Спорт-экспресс».