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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бояринцев не считает, что «Зенит» легко завоюет титул

 
05 Сентября 2022 • 22:20 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

Выступавший в прошлом за московский «Спартак» полузащитник Денис Бояринцев считает, что поход за чемпионским титулом для питерского «Зенита» не будет таким легким, как показалось по матчу восьмого тура против «Спартака», в котором питерский клуб уверенно переиграл конкурента, несмотря на то, что пропустил первым.

- Да, у «Зенита» собралась качественная линия атаки, но я, откровенно говоря, не вижу каких-то оснований, что с петербуржцами нельзя бороться за чемпионство, что команда явный лидер РПЛ. С таким «Зенитом» вполне можно конкурировать в борьбе за золотые медали, - цитирует Бояринцева Betonmobile.ru.

Напомним, что «Зенит» выиграл четыре последних чемпионата российской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Денис Бояринцев
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