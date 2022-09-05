Бояринцев не считает, что «Зенит» легко завоюет титул

Выступавший в прошлом за московский «Спартак» полузащитник Денис Бояринцев считает, что поход за чемпионским титулом для питерского «Зенита» не будет таким легким, как показалось по матчу восьмого тура против «Спартака», в котором питерский клуб уверенно переиграл конкурента, несмотря на то, что пропустил первым.

- Да, у «Зенита» собралась качественная линия атаки, но я, откровенно говоря, не вижу каких-то оснований, что с петербуржцами нельзя бороться за чемпионство, что команда явный лидер РПЛ. С таким «Зенитом» вполне можно конкурировать в борьбе за золотые медали, - цитирует Бояринцева Betonmobile.ru.

Напомним, что «Зенит» выиграл четыре последних чемпионата российской Премьер-лиги.