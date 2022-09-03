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Бояринцев оценил шансы «Спартака» взять реванш у «Зенита»

 
03 Сентября 2022 • 09:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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04.09 20:00

Экс-полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от поединка между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Реален ли реванш за Суперкубок? Конечно. Команда находится в отличной форме. Мне нравится, как руководит Абаскаль», - приводятся слова Дениса на страницах издания Rusfootball.

Напомним, что в Суперкубке «Спартак» разгромно уступил «Зениту» со счетом 0:4.

Матч на «Открытие Банк Арене» между москвичами и питерцами состоится завтра, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

После семи туров «красно-белые» набрали 16 баллов и идут на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Денис Бояринцев
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