​Защитник «Спартака» около минуты играл без бутсы в матче с «Зенитом»

В воскресенье вечером «Спартак» и «Зенит» проводят очный матч в рамках восьмого тура Премьер-лиги России. В одном из эпизодов в начале второго тайма защитник московской команды Никита Чернов потерял бутсу. Футболисту пришлось около минуты действовать в обороне, держа бутсу в руке.

Следить за последними минутами матча «Спартак» - «Зенит» можно на портале LiveResult, где проходит текстовая трансляция.

Отметим, что после первого тайма «Спартак» вёл в счёте, но «Зенит» во втором тайме смог перевернуть игру за счёт двух забитых мячей.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.