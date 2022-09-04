​«Спартак» обыгрывает «Зенит» после первого тайма

В воскресенье вечером в главном матче восьмого тура Премьер-лиги России отношения на футбольном поле выясняют «Спартак» и «Локомотив». После первого тайма московская команда лидирует – 1:0. Автором гола стал нападающий Александр Соболев.

«Спартак» может отпраздновать победу над «Зенитом» в официальном матче впервые с ноября 2017 года. Для этого команде Гильермо Абаскаля нужно хорошо выступить во втором тайме.

Следить за матчем «Спартак» - «Зенит» можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.

В случае победы над «Зенитом» «Спартак» снова станет единоличным лидером чемпионата России.