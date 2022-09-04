Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» обыгрывает «Зенит» после первого тайма

 
04 Сентября 2022 • 20:51 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Зенит
1 3.85 X 3.80 2 1.90
2-й тайм

В воскресенье вечером в главном матче восьмого тура Премьер-лиги России отношения на футбольном поле выясняют «Спартак» и «Локомотив». После первого тайма московская команда лидирует – 1:0. Автором гола стал нападающий Александр Соболев.

«Спартак» может отпраздновать победу над «Зенитом» в официальном матче впервые с ноября 2017 года. Для этого команде Гильермо Абаскаля нужно хорошо выступить во втором тайме.

Следить за матчем «Спартак» - «Зенит» можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.

В случае победы над «Зенитом» «Спартак» снова станет единоличным лидером чемпионата России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Соболев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва 3.05 3.65 2.25
окончен Локомотив Москва 1:2 Ахмат 2.30 3.45 3.10
Идет 68 минута Спартак Москва 1:2 Зенит 3.85 3.80 1.90
05.09  20:00 Торпедо Москва ... Ростов
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Сентября
21:31 · Россия. Первая лига
​Слуцкий жалуется на судейство
21:29 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» уже ведёт в матче со «Спартаком» после удара Мостового
21:25 · Россия. Премьер-лига
​Бальде дебютировал за «Спартак» в матче с «Зенитом»
21:22 · Россия. Премьер-лига
Ловрен забил «Спартаку» в самом начале второго тайма
21:21 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» потерял Литвинова в битве с «Зенитом» - игрок покинул поле в слезах
21:15 · Россия. Премьер-лига
​Магкеев – о Берише: «Самый мерзкий игрок, которого я видел в РПЛ»
21:08 · Россия. Премьер-лига
Эффектный гол Соболева в ворота «Зенита» - видео видео
20:57 · Россия. Первая лига
«Кубань» и «Волгарь» сыграли без голевых ударов
20:51 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» обыгрывает «Зенит» после первого тайма
20:47 · Россия. Премьер-лига
​Мампасси предлагает «Локомотиву» снова закрыться на базе
20:45 · Россия. Премьер-лига
Смородская пожалела «Локомотив»
20:41 · Россия. Премьер-лига
​Циннбауэр прокомментировал ещё один провал «Локомотива»
20:36 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» умудрился в большинстве проиграть «Ахмату» - видео видео
20:33 · Россия. Премьер-лига
Соболев открыл счёт в матче с «Зенитом»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Зотов прокомментировал поражение от ЦСКА
Все новости
Рекомендуем