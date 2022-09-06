Игонин рассказал, за счёт чего «Зенит» победил «Спартак»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о победе «сине-бело-голубых» над московским «Спартаком» в матче восьмого тура Премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака выиграли со счетом 2:1.

«Мощь и класс «Зенита» позволяют выигрывать такие матчи. По многим показателям питерцы превосходили соперников, несмотря на то, что играли на чужом поле», - передает слова Игонина «Спорт-экспресс».

По итогам восьми туров питерцы с 20 набранными очками занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Спартака», то подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на пятой строчке.