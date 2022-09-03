Клаудиньо готов сыграть со «Спартаком» - агент

Атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо готов выйти на поле в битве со «Спартаком». Об этом заявил агент 25-летнего бразильца Луис Фернандо Гарсия.

Ранее главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак говорил, что состояние Клаудиньо будет оцениваться.

«Клаудиньо отлично себя чувствует и готов сыграть против «Спартака»», - высказался агент, слова которого передаёт «РБ Спорт».

В последний раз Клаудиньо выходил на поле ещё 6 августа, когда «Зенит» проводил гостевой матч чемпионата России против «Ахмата».

Матч Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» стартует 4 сентября в 20:00 по Москве. Не пропустите текстовую трансляцию.