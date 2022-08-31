Кечинов: «Зенит» - не «Реал», «Спартак» способен победить»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящей встрече между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура чемпионата России.

«Спартак» способен победить. Кто такой «Зенит»? «Реал», что ли? Главное - не перегореть. В такой игре надо доказать, что «Спартак» не слабее «Зенита», - передает слова Кечинова «РБ Спорт».

Поединок между «Спартаком» и «Зенитом» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в ближайший уик-энд.

Перед предстоящим противостоянием хозяева занимают второе место в турнирной таблице, а гости являются лидерами турнира.