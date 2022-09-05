Журналист Василий Уткин опубликовал видео на своём канале в YouTube. В нём журналист поделился впечатлениями от матча Премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом», который состоялся в воскресенье.

Среди прочего, Уткин раскритиковал «Спартак» за действия игроков в эпизоде с голом Андрея Мостового. Этот гол стал для «Зенита» победным – питерцы выиграли в столице со счётом 2:1.

«Вы просто посчитайте. Перемещаясь вдоль линии штрафной, сколько раз Мостовой подрабатывает мяч себе под удар? Я насчитал четыре. Ну, если не слишком церемониться, может быть три. Кто же позволяет так играть перед своей штрафной? В каком чемпионате вы это видели?» - сказал Уткин.

«Зенит» после возьми туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 20 очками в кармане.