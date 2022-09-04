Семак: «Абсолютно заслуженная победа»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (2:1).

- Какая реакция была на события первого тайма? У вас было преимущество, но вел в счете «Спартак».

- Бывают такие матчи. Играли хорошо, создавали много моментов и в первом тайме, и во втором тайме. Такое в футболе иногда бывает, что ты не забиваешь, забивают тебе. У нас было много моментов, у соперника не очень много. Подходов даже, наверное. Но они смогли забить, а мы нет. В футболе побеждает тот, кто забивает больше.

- Что это за эпизоды были в начале второго тайма, когда вы так быстро повели в счете, гол Ловрена, наверное, нетипичный для него?

- Не совсем типичный. Гол со стандарта, но количество моментов было в первом тайме у того же Андрея Мостового, и во втором тайме, конечно же, наверное, абсолютно справедливо, что мы забили. Забили два, хотя могли еще больше. По игре, хотя игра против команды, которая занимала второе место, принципиальный соперник. Количество единоборств, градус присутствовал. Повторюсь еще раз, что абсолютно заслуженная победа, мы создали большое количество моментов. Рад, что победили. Тем более, волевая победа, это важно для команды и для наших болельщиков, с чем я их поздравляю. Абсолютно заслуженная.

- До этого у вас в нескольких матчах были неровные первый и второй таймы. Сегодня вы провели, пожалуй, такой первый в чемпионате матч цельный. Согласны с этим? Почему так получилось?

- Если посмотрите другие матчи - то же самое. В зависимости от состояния соперника, пока силы у него есть, обороняется лучше, успевает перекрывать зоны. Не могу сказать, что у нас там были какие-то плохие таймы, за исключением игры с «Химками». Нормальные по качеству игры. Даже в меньшинстве против «Ахмата» могли выиграть. Поэтому никаких проблем нет, команда старается, работает, играет хорошо и добивается результата.