​Романцев: «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом»

Известный в прошлом тренер «Спартака» Олег Романцев высоко оценивает перспективы команды в сезоне 2022/2023.

«В «Спартаке» собрали хорошую команду. Они будут конкурировать с «Зенитом», - сказал Романцев журналистам.

После семи туров «Спартак» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт всего лишь на один зачётный балл.

В ближайшее воскресенье, 4 сентября, «Спартак» и «Зенит» пересекутся в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 20:00 по московскому времени.