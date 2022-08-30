Агент назвал пост Николсона песней воина

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал недавний пост своего клиента в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что ямайский форвард разместил пост, в котором назвал себя запасным вариантом.

«Это слова из песни. Если ты запасной, то за тобой никто не стоит, и ты тот, кто должен прикрывать спину своего друга или товарища по команде. Это что-то типа песни воина. И ничего, кроме того, что Шамар уже написал, мы не думаем», — приводит слова Портеги «Спорт-Экспресс».

Также агент заявил, что его клиент продолжит усердно работать и помогать «Спартаку».

В текущем сезоне 25-летний Николсон провёл в составе «красно-белых» шесть матчей, и лишь в одном из них ямаец вышел на поле в стартовом составе. Всего за «Спартак» нападающий провёл 22 игры, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.