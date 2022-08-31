Чернов высказался о конкуренции с Джикией

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о конкуренции с Георгием Джикией за место в основном составе «красно-белых».

Напомним, в матче группы B Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов» (1:0) в стартовом составе «Спартака» вышел Чернов, а Джикия всю игру провёл на скамейке запасных.

«Достоин ли я вытеснить Джикию? Что за вопрос? У нас все защитники хорошего качества. Ему дали отдохнуть. Думаю, всё покажет время», — приводит слова Чернова Sport24.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 4 сентября против «Зенита». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.