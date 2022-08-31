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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернов высказался о конкуренции с Джикией

 
31 Августа 2022 • 11:07 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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04.09 20:00

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о конкуренции с Георгием Джикией за место в основном составе «красно-белых».

Напомним, в матче группы B Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов» (1:0) в стартовом составе «Спартака» вышел Чернов, а Джикия всю игру провёл на скамейке запасных.  

«Достоин ли я вытеснить Джикию? Что за вопрос? У нас все защитники хорошего качества. Ему дали отдохнуть. Думаю, всё покажет время», — приводит слова Чернова Sport24.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 4 сентября против «Зенита». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов Георгий Джикия
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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