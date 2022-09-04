Зазулин рассказал, за счёт чего «Спартак» сможет навязать борьбу «Зениту»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ, в котором петербуржцы встретятся со «Спартаком».

Зазулин считает, что скорость станет главным оружием «красно-белых» в предстоящей встрече, так как некоторые футболисты «Зенита» уступают московской команде в этом аспекте.

«Хочется, чтобы победы «Зенита» добывались в серьёзной борьбе. Если «Спартак» в этом матче будет включать скорости, то у петербуржцев будут проблемы, потому что два центральных защитника — Ловрен и Родригао — не очень быстрые. И если тот же Сутормин будет играть справа — он тоже не быстрый», — цитирует Зазулина «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 4 сентября. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени. На данный момент в турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит», опережая «красно-белых» на одно очков.