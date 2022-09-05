Ловрен: «Надеюсь, в следующем году «Зенит» будет в еврокубках»

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен высказался об отстранении российских команд от еврокубков.

«Разочарован, что «Зенит» остался без ЛЧ - это полное дерьмо. Но мы ничего не можем сделать. Надеюсь, что в следующем году будем в еврокубках», - передает слова хорватского футболиста «Чемпионат».

По итогам прошлого сезона подопечные Сергея Семака стали чемпионами Премьер-лиги, однако не попали в еврокубки из-за наложенного бана.

В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» лидирует с трехочковым отрывом. В последнем матче «сине-бело-голубые» победили «Спартак» (2:1).