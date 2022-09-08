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Генич — о матче «Спартака» с «Зенитом»: «Обидно, что Промес в очередной раз показал себя пустым местом»

 
08 Сентября 2022 • 15:43 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

Известный комментатор Константин Генич высказался об игре нападающего «Спартака» Куинси Промеса в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

По мнению журналиста, нидерландский футболист в очередной раз не смог продемонстрировать свои лидерские качества в тот момент, когда это было необходимо.

«Обидно, что Промес в очередной раз показал себя пустым местом в матче, где надо было показать свои лидерские качества. С «Динамо» Куинси толком себя не проявил. С «Факелом» показал себя только на последних минутах», — приводит слова Генича «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 30-летний Промес провёл в составе «Спартака» 10 матчей, забив в них семь голов и отдав три результативные передачи.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Константин Генич Куинси Промес
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08 Сентября 2022 в 15:54
«Обидно, что Генич в очередной раз открыл свой рот»
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