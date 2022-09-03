Павленко восхитился игрой «Спартака» при Абаскале

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Павленко высказался об игре «красно-белых» при испанском тренере Гильермо Абаскале.

Павленко признался, что ему очень нравится та игра, которую прививает «Спартаку» 33-летний испанский специалист, возглавивший команду летом нынешнего года.

«Видна направленность и стиль. То, как играет «Спартак» сейчас, мне нравится. Красивый атакующий футбол, есть результат», — приводит слова Павленко Sport24.

После семи туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» с 16 очками в своём активе располагается на второй строчке турнирной таблицы. Завтра, 4 сентября, москвичи примут на своём поле лидера турнира «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.