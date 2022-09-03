Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков призвал не спешить хвалить главного тренера «Спартака» Абаскаля

 
03 Сентября 2022 • 08:34 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.80 X 3.80 2 1.90
04.09 20:00

Экс-игрок сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков поделился мнением касательно работы испанца Гильермо Абаскаля на посту наставника столичного «Спартака».

«Вы подождите, судите по 4-5 играм. Пусть проведут хотя бы половину чемпионата. От этого и отталкивайтесь», - передает слова Широкова «Спорт-экспресс».

Абаскаль занял пост главного тренера «Спартака» в июне. Под его руководством столичный коллектив одержал пять побед в Премьер-лиге при одной ничьей и поражении. С 16 баллами «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице.

В ближайшем матче «Спартак» на своем поле примет петербургский «Зенит».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Широков Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.09  13:00 Оренбург ... Химки
03.09  15:00 Пари НН ... Факел
03.09  18:30 Краснодар ... Сочи 2.70 3.65 2.45
03.09  20:30 Динамо Москва ... Урал
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
08:54 · Россия. Премьер-лига
В «Милане» высказались о трансфере Захаряна
08:34 · Россия. Премьер-лига
Широков призвал не спешить хвалить главного тренера «Спартака» Абаскаля
08:27 · Россия. Премьер-лига
Быстров дал оценку работе Абаскаля в «Спартаке»
08:16 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» объявило об уходе нападающего
06:52 · Россия. Премьер-лига
Данни рассказал о предложениях российских клубов перед завершением карьеры
06:45 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты финансовые детали ухода Урунова из «Спартака»
06:33 · Россия. Премьер-лига
Окоронкво оценил шансы «Краснодара» стать чемпионом РПЛ
06:22 · Россия. Премьер-лига
Данни рассказал об отношении к Fan ID в РПЛ
06:11 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» Данни рассказал, чем зарабатывает после завершения карьеры
04:39 · Россия. Премьер-лига
Малафеев: «Такие матчи нужны»
02:12 · Россия. Премьер-лига
Ребров: «Словно в детстве оказался»
01:27 · Россия. Премьер-лига
Тимощук: «Подарили болельщикам удовольствие»
00:08 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Нужно болеть за нашу команду»
02 Сентября
23:57 · Россия. Премьер-лига
Титов отдал свой приз за победу в «Матче легенд» фанатам
23:38 · Россия. Премьер-лига
Мать Кокорина: «Надеюсь, это начало белой полосы»
Все новости
Рекомендуем