Широков призвал не спешить хвалить главного тренера «Спартака» Абаскаля

Экс-игрок сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков поделился мнением касательно работы испанца Гильермо Абаскаля на посту наставника столичного «Спартака».

«Вы подождите, судите по 4-5 играм. Пусть проведут хотя бы половину чемпионата. От этого и отталкивайтесь», - передает слова Широкова «Спорт-экспресс».

Абаскаль занял пост главного тренера «Спартака» в июне. Под его руководством столичный коллектив одержал пять побед в Премьер-лиге при одной ничьей и поражении. С 16 баллами «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице.

В ближайшем матче «Спартак» на своем поле примет петербургский «Зенит».