Веденеев ставит на ничью

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги станет встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне. Своими ожиданиями от матча поделился бывший защитник питерского клуба Сергей Веденеев, который считает наиболее вероятным исходом поединка ничью, мотивируя это неоптимальной формой подопечных Сергея Семака.

- Я уже как-то говорил о том, что команды, в которых работают иностранные тренеры, никогда не играют от обороны. Вообще я думаю, что должна быть ничья, потому что «Зенит» сейчас не в оптимальном состоянии и не в оптимальном составе, - цитирует Веденеева «РБ Спорт»

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» начнется в 20 часов по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.