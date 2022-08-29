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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский не поможет «Спартаку» в ближайших матчах

 
29 Августа 2022 • 21:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.30 X 3.80 2 2.05
04.09 20:00

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский пропустит ближайшие матчи «красно-белой» команды. Как информирует клубная пресс-служба москвичей, у 26-летнего вингера повреждение плеча, полученное в матче седьмого тура против «Факела». Тот поединок завершился победой столичных футболистов со счётом 4:1.

Зиньковский не имеет твердого места в основе «Спартака», но принял участие во всех восьми матчах сезона и отметился одним забитым мячом. «Красно-белые» купили Зиньковского у «Крыльев Советов» за 3,2 млн евро. Контракт подписан на пять лет.

Именно против самарской команды «Спартак» проведет ближайший матч, в рамках Фонбет Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Зиньковский
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