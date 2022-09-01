Погиб глава совета директоров «Лукойла» Маганов

Сегодня, 1 сентября, погиб глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов, сообщают РБК и «Интерфакс».

По информации источников, около 7:30 утра топ-менеджер выпал из она больницы, расположенного на 6-м этаже. В данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. Маганову было 67 лет.

Напомним, 22 августа московский «Спартак» официально объявил об уходе с поста президента клуба Леонида Федуна, работавшего в этой должности с 2004 года. Ранее компания «Лукойл» завладела 100% акций «красно-белых», выкупив долю Федуна.

После семи туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с 16 очками в своём активе. Свой следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 4 сентября против «Зенита». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.