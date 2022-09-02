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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили не верит в чемпионство «Спартака»

 
02 Сентября 2022 • 09:51 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Зенит
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04.09 20:00

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил перспективы «красно-белых» в борьбе за чемпионство по итогам нынешнего сезона РПЛ.

Ветеран московского клуба считает, что «Спартак» в ближайшие время выиграть чемпионат России не сможет.

«Я готов выпить шампанское, если «Спартак» станет чемпионом: бутылку не осилю, но два бокала выпью. Но, правда, «Спартак» всё равно не выиграет РПЛ. Конечно, возможно, что команда Абаскаля зацепится за тройку. Но на том подъёме, на котором играют «красно-белые» сейчас, долго продержаться просто невозможно», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, что в последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в 2017 году, когда команду возглавлял итальянский специалист Массимо Каррера.

После семи туров текущего розыгрыша РПЛ москвичи занимают второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков. Свой следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 4 сентября против «Зенита». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили
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Комментарии (1)
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02 Сентября 2022 в 09:55
Правильная мысль.
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