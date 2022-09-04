Билялетдинов выделил фаворита в матче «Спартак» - «Зенит»

Экс-полузащитник национальной сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от поединка между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» в восьмом туре Премьер-лиги.

«Фаворитом для меня является «Зенит». Думаю, в матче разница будет в один мяч, а в чью пользу, трудно сказать. Сейчас что угодно может на поле произойти», - приводит слова Билялетдинова «РБК-Спорт».

Центральная встреча тура состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

Перед этим матчем «Зенит» является лидером чемпионата, а подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвертое место.