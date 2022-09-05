«Что-то бразильское»: Малком оценил гол Мостового

В воскресенье вечером «Зенит» на выезде обыграл «Спартак» со счётом 2:1. Автором победного гола стал Андрей Мостовой, который с линии штрафной площади пробил под правую штангу. Форвард питерцев Малком согласился с мнением, что Мостовой отметился голом в бразильском стиле.

«Действительно, что‑то бразильское в его мяче было. Знаете, перед игрой полушутя сказал Мосту, что отдам ему голевую передачу. Как видите, так и получилось. Очень рад за него», - высказался Малком, чьи слова приведены на сайте «Матч ТВ».

«Зенит» после восьми туров возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 20 очков.