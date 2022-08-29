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«Скатертью дорога» - Прудников об уходах игроков «Спартака»

 
29 Августа 2022 • 23:28 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.30 X 3.80 2 2.05
04.09 20:00

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников прокомментировал последние события в клубе - в частности, уход бельгийского защитника Максимилиано Кофрие и возможное расставание с ямайским нападающим Шамаром Николсоном. Прудников не считает это большой потерей для московского «Спартака» в свете того, что эти футболисты все равно не делали погоды на поле.

- Хотят — пусть уходят. Ничего страшного в этом нет. Но я считаю, если они будут возвращаться, их надо опять отправлять обратно. Избавляться надо от таких игроков. Тем, кто не хочет играть, скатертью дорога, - заявил Прудников в эфире телеканала Матч ТВ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Прудников Максимилиано Кофрие Шамар Николсон
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