Титов отдал свой приз за победу в «Матче легенд» фанатам

В прошедшем в Москве «Матче легенд» московского «Спартака» и питерского «Зенита» сильнее оказались легенды красно-белых - «Спартак» победил со счетом 2:1. Сыграл в этой встрече и Егор Титов, который получил символический приз после игры.

Однако Титов решил не оставлять себе его, а подошел к трибуне и подарил фанатам, имевшим терпение дождаться этого волнующего момента, сообщает «Спорт-экспресс». Ну а голы в матче забили Роман Павлюченко и Александр Ширко с одной стороны, и Игорь Денисов - с другой, питерской стороны.

Напомним, что послезавтра в поединке сойдутся нынешние составы команд - в рамках восьмого тура РПЛ.