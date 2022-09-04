​Валуев пожелал «Зениту» разгромить «Спартак»

Депутат Николай Валуев, который является фанатом «Зенита», высказался перед дерби двух столиц. «Спартак» и «Зенит» пересекутся на поле московской «Открытие Арены» в воскресенье вечером.

«Я буду надеяться на красивую игру с позитивным для петербуржцев результатом. Верю в свою любимую команду и желаю ей сегодня такой же крупной победы над «Спартаком», как в Суперкубке», - высказался Валуев, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что в июле «Зенит» разгромил «Спартак» в матче за суперкубок России со счётом 4:0. Та игра проходила в Санкт-Петербурге.

Следить за битвой между «Спартаком» и «Зенитом» можно будет в текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult. Не пропустите!