Семак рассказал о настрое «Зенита» на матч со «Спартаком»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от встречи с московским «Спартаком» в восьмом туре Российской премьер-лиги.

«Все мы ждем очень интересной игры. И «Спартак», и мы, хотим победить. Эта игра не станет определяющей, но на этом отрезке она важна для обеих команд», - передает слова главного тренера «сине-бело-голубых» пресс-служба клуба.

Центральная встреча восьмого тура состоится на московском стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 4 сентября. Начало запланировано в 20:00 по местному времени.

Хозяева набрали 16 баллов после семи туров и идут на втором месте, а гости с 17 очками располагаются на первой строчке.