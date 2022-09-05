Губерниев: «У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно поражения столичного «Спартака» от петербургского «Зенита» (1:2) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Спартаку» рано играть такие матчи! Команда сыровата и исполнители скромнее. «Зенит», скорее всего, обыграет всех прямых конкурентов. Хотя конкурентов у него нет!» - гласит сообщение Губерниева в социальных сетях.

По итогам восьми сыгранных туров «красно-белые» с 16 очками занимают четвертое место в турнирной таблице. Что касается «Зенита», то петербургская команда набрала 20 баллов и находится на первой строчке.