Соболев открыл счёт в матче с «Зенитом»

Центральный матч восьмого тура Премьер-лиги проходит в эти минуты на «Открытие Банк Арене». На 21-й минуте противостояния «Спартак» - «Зенит» хозяева поля забили мяч. Александр Соболев обыгрался с Кристофером Мартинсом, получил обратно передачу, развернулся и пробил мимо голкипера Михаила Кержакова. На табло загорелись цифры 1 и 0.

На эту минуту «Спартак» с 19 очками в активе выходит на чистое первое место, его соперник с 17 баллами идет следом. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.