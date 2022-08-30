Кайо: «Может ли «Краснодар» побороться за чемпионство с «Зенитом»? Думаю, да»

Защитник «Краснодара» Кайо считает, что его команда в этом сезоне может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул РПЛ. Напомним, что после семи туров «быки» идут на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующих «сине-бело-голубых» на три очка.

На вопрос о том, сможет ли «Краснодар» побороться за чемпионство с «Зенитом», бразилец в интервью Sport 24 ответил: «Думаю, да. Всё возможно. По крайней мере, будем делать всё для этого».

В следующем туре Российской премьер-лиги «Краснодар» примет у себя дома «Сочи», тогда как «Зенит» отправится на выезд к «Спартаку», который отстаёт от «сине-бело-голубых» на одно очко.