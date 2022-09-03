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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сторожук: «С такой атмосферой мы были обязаны выиграть»

 
03 Сентября 2022 • 22:11 Комментировать
Краснодар
2:1
Сочи
окончен

В восьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодар» обыграл в домашнем матче оппонентов из «Сочи», чем очень порадовал своего наставника Александра Сторожука. Он поздравил команду с успехом, особенно отметив вклад болельщиков в эту победу.

- Хочу поздравить всех болельщиков. Очень приятно находиться у руля команды с такими болельщиками, которые гонят своих футболистов вперед. Атмосфера была классная на стадионе, мы просто обязаны были сегодня выигрывать, - заявил Сторожук в эфире телеканала Матч ТВ.

В девятом туре «Краснодару» предстоит сразиться в Москве с ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар
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