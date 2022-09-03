Бубнов сделал прогноз на матч «Краснодар» - «Сочи»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о сегодняшнем поединке восьмого тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Сочи».

«1:1. Это не просто южное дерби, но и встреча соседей по таблице. Команды стараются играть от себя. Нас ожидает любопытное тактическое противостояние, которое не выявит победителя», - передает слова аналитика Sportbox.

Матч состоится в Краснодаре и начнется в 18:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

После семи туров «Краснодар» идет на четвертом месте, а «Сочи» занимает пятую строчку.