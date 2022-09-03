​«Краснодар» и «Сочи» выбрали составы на дерби

В одном из субботних матчей восьмого тура Российской премьер-лиги сыграют «Краснодар» и «Сочи». Южное дерби привлекает к себе внимание, поскольку на старте сезона команды Александра Сторожука и Александра Точилина смотрелись неплохо.

Рулевой «быков» Александр Сторожук включил в стартовый состав своей команды таких игроков: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.

Наставник «барсов» Александр Точилин, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих исполнителей: Адамов, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Мелкадзе, Сарвели.

Матч между «Краснодаром» и «Сочи» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции.