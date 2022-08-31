Агент рассказал об интересе «Краснодара» к габонскому форварду

Футбольный агент Малик Арутюнов рассказал о интересе «Краснодара» к экс-нападающему турецкого клуба «Хатайспор» Аарону Бупедзе.

«Аарон Бупендза перешёл из португальского «Фейеренсе» к новичкам Суперлиги «Хатайспору» — и сразу стал лучшим бомбардиром. Его, кстати, полтора года назад хотел купить «Краснодар» за восемь миллионов евро. Но в итоге он уехал в чемпионат Катара за пять с половиной», — приводит слова Арутюнова Sport24.

26-летний Бупендза провёл за «Хатайспор» 38 матчей, в которых забил 22 гола и отдал одну результативную передачу. В настоящий момент он выступает за саудовский «Аль-Шабаб».

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Габона в 7 миллионов евро.