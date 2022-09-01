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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сперцян прокомментировал решение тренера оставить его на скамейке запасных в матче с «Химками»

 
01 Сентября 2022 • 10:38 Комментировать
Химки
0:2
Краснодар
окончен

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о победе над «Химками» (2:0) в матче группового этапа Фонбет Кубка России.

«Я очень рад, что мы смогли победить, была очень важная игра. Через два дня уже следующая, надо к ней готовиться. Почему не оказался в стартовом составе? Не знаю, это решение тренера», — приводит слова Сперцяна Metaratings.

Футболист признался, что такое решение наставника «быков» Александра Сторожука его не расстроило. По мнению 22-летнего футболиста, все игроки «Краснодара» заслуживают выходить на поле.

Свой следующий матч в рамках Фонбет Кубка России «Краснодар» проведёт 14 сентября против «Локомотива». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Краснодар Эдуард Сперцян Александр Сторожук
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