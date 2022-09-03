Кристиан Нобоа решил остаться в «Сочи»

Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа решил остаться в своем нынешнем клубе, Нобоа не станет покидать «Сочи», несмотря на слухи об интересе к нему со стороны других команд, в числе которых часто называли и питерский «Зенит». При этом Нобоа дал понять, что решение было вынужденным - руководство клуба не смогло договориться об это продаже. Впрочем, понять, доволен этим эквадорец или нет, из его реакции затруднительно.

- Мне сказали, что никак: «Ты остаешься», и всё. У тебя год контракта, и всё. Остаюсь в «Сочи», - цитирует игрока Rusfootball.info.

В девятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Сочи» сразится дома с московским «Динамо».