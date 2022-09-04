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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сторожук: «Игроки «Краснодара» - настоящие мужики»

 
04 Сентября 2022 • 06:37 Комментировать
Краснодар
2:1
Сочи
окончен

Наставник «Краснодара» Александр Сторожук пообщался с представителями СМИ после матча с «Сочи» в восьмом туре чемпионата России. «Быки» отпраздновали победу со счетом 2:1.

«Сложный матч в физическом и психологическом планах. Я благодарен ребятам, они - настоящие мужики. Были одним целым, каждый за каждого», - поведал специалист во время пресс-конференции.

По итогам восьми туров Российской премьер-лиги команда из Краснодара набрала 17 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче «быки» на выезде встретятся со столичным ЦСКА. Поединок пройдет на «ВЭБ Арене» 10 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Сторожук
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