Сторожук: «Игроки «Краснодара» - настоящие мужики»

Наставник «Краснодара» Александр Сторожук пообщался с представителями СМИ после матча с «Сочи» в восьмом туре чемпионата России. «Быки» отпраздновали победу со счетом 2:1.

«Сложный матч в физическом и психологическом планах. Я благодарен ребятам, они - настоящие мужики. Были одним целым, каждый за каждого», - поведал специалист во время пресс-конференции.

По итогам восьми туров Российской премьер-лиги команда из Краснодара набрала 17 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче «быки» на выезде встретятся со столичным ЦСКА. Поединок пройдет на «ВЭБ Арене» 10 сентября.