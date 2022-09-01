«Сочи» объявил о переходе в свои ряды защитника – состав команды пополнил Мусса Сиссако. 21-летний футболист является воспитанником академии «ПСЖ». В последние годы Сиссако выступал за бельгийский «Стандард».

Осенью прошлого года Мусса Сиссако дебютировал за национальную сборную Мали. На счету защитника 4 матча за главную команду своей страны.

За «Сочи» Мусса Сиссоко будет выступать под номером 4.

На текущий момент «Сочи» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч Российской премьер-лиги команда проведёт в субботу, 3 сентября. Соперником сочинцев будет «Краснодар».