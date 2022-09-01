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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Сочи» усилился защитником сборной Мали официально

 
01 Сентября 2022 • 18:48 Комментировать
Краснодар
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Сочи
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03.09 18:30

«Сочи» объявил о переходе в свои ряды защитника – состав команды пополнил Мусса Сиссако. 21-летний футболист является воспитанником академии «ПСЖ». В последние годы Сиссако выступал за бельгийский «Стандард».

Осенью прошлого года Мусса Сиссако дебютировал за национальную сборную Мали. На счету защитника 4 матча за главную команду своей страны.

За «Сочи» Мусса Сиссоко будет выступать под номером 4.

На текущий момент «Сочи» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч Российской премьер-лиги команда проведёт в субботу, 3 сентября. Соперником сочинцев будет «Краснодар».

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Сочи Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Мусса Сиссако
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