Агент — о возможном уходе Дркушича из «Сочи»: «Наверное, это какой-то рекламный прикол от «Сочи»

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, сообщил, что его клиент продлил контракт с российским клубом.

Напомним, ранее 22-летний футболист намекнул телеграм-каналу «Сочи» на то, что покинул клуб.

«Что значит Ваня ушёл из «Сочи»? Нет, он вчера продлил контракт, при этом играл в матче с «Химками». Наверное, это какой-то рекламный прикол от «Сочи», — приводит слова агента «Чемпионат».

Кроме того, Ратковица отметил что словенец счастлив находиться в своей нынешней команде и не собирается её покидать.

В текущем сезоне Дркушич провёл в составе сочинцев семь матчей, отметившись одной результативной передачей.

Свой следующий матч подопечные Вадима Гаранина проведут 3 сентября в гостях против «Краснодара». Встреча начнётся в 18:30 по московскому времени.