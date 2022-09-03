«Краснодар» забил два гола подряд в ворота «Сочи»

Южное дерби «Краснодар» - «Сочи» украшает программу восьмого тура Премьер-лиги. Первый тайм получился безголевым, а уже сразу после перерыва пошли результативные удары. На 49-й минуте Михайло Баньяц вывел на удар Олакунле Олусегуна, и тот открыл счет. Спустя три минуты прошла контратака «быков», и решающий удар нанес Эдуард Сперцян - 2:0.

Этот счет позволяет «Краснодару» в режиме онлайн настичь «Зенит» на первом месте, сочинцы отстают на четыре очка и занимают пятую строчку в таблице.

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