Дркушич — о продлении контракта с «Сочи»: «Мы сделали это немного забавно, но думаю, что всем было весело»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич поделился эмоциями после продления контракта с российским клубом.

Напомним, 27 августа словенец продлил соглашение с «Сочи» до лета 2025 года. Перед этим футболист намекал на свой уход.

«Абсолютно счастлив, что продлил контракт с «Сочи». Мы сделали это немного забавно, но думаю, что всем было весело. Мне всё нравится в команде, здесь я чувствую себя просто отлично», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

Защитник выступает за «Сочи» с января нынешнего года. Всего в составе своей нынешней команды 22-летний Дркушич провёл 19 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

Свой следующий матч сочинцы проведут сегодня, 3 сентября, против «Краснодара». Встреча начнётся в 18:30 по московскому времени.