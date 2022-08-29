Кайо: «Когда я вернулся в Россию, понял, что тут безопасно»

Защитник «Краснодара» Кайо высказался о своём возвращении в Россию. Напомним, весной нынешнего года футболист воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт со своим клубом, но позже вернулся в стан «быков».

«В тот момент было сложно понимать, что происходит в мире. Когда я вернулся в Россию, понял, что тут безопасно, и уезжать не стоит», — приводит слова Кайо «РБ Спорт».

Кайо выступает за «Краснодар» с июля 2019 года. Всего в составе «быков» футболист провёл 64 матча, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Свой следующий матч подопечные Александра Сторожука проведут 3 сентября против «Сочи». Встреча начнётся в 18:30 по московскому времени.