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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олусегун: «Цель «Краснодара» - стать чемпионом РПЛ»

 
29 Августа 2022 • 09:53 Комментировать
Краснодар
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Сочи
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03.09 18:30

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал о задаче своей команды в чемпионате России. По словам нигерийского игрока, перед «быками» стоит цель выиграть золотые медали РПЛ.

«Краснодар» уверен в своих силах. Мы тренируемся очень усердно, верим в себя. Наша главная цель - стать чемпионом РПЛ», - передает слова африканского легионера «Чемпионат».

После семи туров краснодарский клуб набрал 14 очков и занимает четвертое место в таблице Премьер-лиги. «Быки» отстают от лидирующего «Зенита» на три балла.

Следующий матч «Краснодар» проведет на выезде с подмосковными «Химками».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Олакунле Олусегун
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