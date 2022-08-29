Олусегун: «Цель «Краснодара» - стать чемпионом РПЛ»

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал о задаче своей команды в чемпионате России. По словам нигерийского игрока, перед «быками» стоит цель выиграть золотые медали РПЛ.

«Краснодар» уверен в своих силах. Мы тренируемся очень усердно, верим в себя. Наша главная цель - стать чемпионом РПЛ», - передает слова африканского легионера «Чемпионат».

После семи туров краснодарский клуб набрал 14 очков и занимает четвертое место в таблице Премьер-лиги. «Быки» отстают от лидирующего «Зенита» на три балла.

Следующий матч «Краснодар» проведет на выезде с подмосковными «Химками».