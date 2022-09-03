Вандерсон не планирует возвращаться в Россию

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон принял решение не возвращаться в Россию, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 27-летний игрок чувствует себя комфортно на родине, где выступает за «Интернасьонал» и хочет остаться вместе со своей семьёй. При этом отмечается, что он находится на связи с руководством российского клуба.

Напомним, что Вандерсон выступает за «Интернасьонал» с весны нынешнего года на правах аренды. За это время в составе бразильской команды полузащитник провёл 21 матч, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами.

Вандерсон перешёл в «Краснодар» из австрийского «Зальцбурга» летом 2017 года за 8 миллионов евро. В общей сложности за «быков» футболист провёл 130 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 21 результативную передачу.