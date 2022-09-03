Сафонов: «Подарили болельщикам праздник»

В восьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодар» обыграл в домашнем матче оппонентов из «Сочи», чему очень рад голкипер клуба Матвей Сафонов. Он считает победу клуба вполне заслуженной, но добытой в очень непростом матче.

- Тяжелая такая, напряженная игра, много борьбы, и мне было очень приятно, что она раскрылась во втором тайме, в начале. Вдвойне приятнее, что мы забили два гола. Я думаю, что болельщики сегодня довольны и сегодня получился действительно праздник, - цитирует Сафонова Rusfootball.info.

В девятом туре «Краснодару» предстоит сразиться в Москве с ЦСКА.